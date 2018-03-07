33 зубца чеснока засунул в рот 20-летней женщине поп-певец 40-летний Нгуен Вет Кунг из столицы Вьетнама города Ханой. Женщина умерла от удушья.

Мужчина считал, что в женщину вселились злые духи, передает со ссылкой на .

Кунг был непопулярным местным эстрадным певцом.

В понедельник утром пригласил к себе гостей. Они употребляли наркотики. У мужчины начались галлюцинации. Он решил, что в его подругу вселились злые духи. Пытаясь их выгнать, начал запихивать в горло женщины зубцы чеснока. Они попали в дыхательные пути. Это, предполагают, стало причиной смерти.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в Одессе 29-летней Анны Е., которой отрубили голову. Мужчину 1993 года рождения задержали, когда он возвращался в Одессу с Арциза. Он работает Повар-сушист в одном из одесских заведений. С убитой учились в одной школе.

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