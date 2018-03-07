Президент утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом.

Соответствующий приказ глава государства подписал 6 марта, передает со ссылкой на .

Этот документ вводит в действие решение от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ОАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "" и ОАО "БМ Банк", - говорится в сообщении.

Санкции применяются сроком на 1 год.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Обеспечение санкций возложено на и .

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

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