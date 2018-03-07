Рынок новых грузовых автомобилей по итогам февраля 2018 года вырос на 105% и превзошел докризисные показатели, сообщает . В классе среднетоннажников первое место не у российского ГАЗ, а у западноевропейского производителя – IVECO, пишет со ссылкой на .

Так, например, грузовики IVECO Daily сегодня все больше покупают со спецнадстройками (самосвалы, мусоровозы, автовышки), партию машин с фургонами заказала и «Укрпочта».

А вот в классе полной массой от 8 до 16 тонн на первом месте расположились грузовики Минского автозавода. Доля машин МАЗ в этом сегменте ни много ни мало 78%.

Что же касается тяжелого класса – машин полной массой свыше 16 тонн, то здесь «золото» получил Mercedes-Benz. «Серебро» завоевал МАЗ, а вот «бронза» досталась сразу трем производителям – , КАМАЗ и MAN.

Что же касается общего рейтинга продаж новых грузовиков в Украине, то по итогам февраля первое место завоевал МАЗ c долей 27%. Mercedes-Benz получил почти четверть рынка – 24%. А замыкает тройку лидеров IVECO.

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