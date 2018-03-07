Тело студентки нашли в заброшенном ангаре По теме: Житель райцентра Кодыма Одесской области обнаружил тело 17-летней студентки одном из заброшенных ангаров бывшего предприятия, передает со ссылкой на . Погибшая училась в Кодымском профессионально-техническом аграрном училище. По словам правоохранителей, вела "нездоровый" образ жизни. "Следов насильственной смерти не обнаружено. После судебно-медицинской экспертизы будет названа причина смерти. Предварительно - переохлаждение организма", - сообщил начальник Кодимского управления полиции Виталий Мельниченко. Обстоятельства смерти девушки выясняют правоохранители. Открыто уголовное производство. Тело 19-летней студентки из Новосибирска, Россия нашли в лесном массиве, будто-бы - внутри хозяйственной сумки. Она утром ушла в университет. После этого с ней оборвалась связь. Студентка якобы имела после учебы собиралась ехать устраиваться на работу няней в коттедж.











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