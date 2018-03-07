|Тело студентки нашли в заброшенном ангаре
|07.03.2018 06:17
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Житель райцентра Кодыма Одесской области обнаружил тело 17-летней студентки одном из заброшенных ангаров бывшего предприятия, передает со ссылкой на .
Погибшая училась в Кодымском профессионально-техническом аграрном училище. По словам правоохранителей, вела "нездоровый" образ жизни.
"Следов насильственной смерти не обнаружено. После судебно-медицинской экспертизы будет названа причина смерти. Предварительно - переохлаждение организма", - сообщил начальник Кодимского управления полиции Виталий Мельниченко.
Обстоятельства смерти девушки выясняют правоохранители. Открыто уголовное производство.
Тело 19-летней студентки из Новосибирска, Россия нашли в лесном массиве, будто-бы - внутри хозяйственной сумки. Она утром ушла в университет. После этого с ней оборвалась связь. Студентка якобы имела после учебы собиралась ехать устраиваться на работу няней в коттедж.