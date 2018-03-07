Компания представила на автосалоне в Женеве спорткар GR Supra Racing. Это образец гоночной машины, которая является спортивным вариантом возрожденного купе Supra, передает со ссылкой на .

Спорткар получил полностью углепластиковый кузов с пластиковыми панелями, развитый аэродинамический обвес, гоночные колесные диски BBS с креплением центральной гайкой, покрышки Michelin, тормозную систему Brembo и спортивную выхлопную систему, сообщает Autocar.

Интерьер соответствует концепции гоночной машины - отсутствуют обивки, установлен каркас безопасности, система пожаротушения, а также гоночная приборная панель, быстросъемное руль.

О технических характеристиках GR Supra Racing японская марка не сообщает.

Дорожный вариант серийного купе Supra нового поколения представит до конца 2018 года.

Немецкое тюнинг-ателье TechArt показало новый проект. Им стал пакет тюнинга для спортивного люксового универсала Porsche Panamera Sport Turismo под названием Grand GT.

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