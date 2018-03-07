Кибербезопасность должна стать одним из главных направлений в соответствии с выработанным планом Маршала.

Об этом на инновационном форуме информационно-коммуникационных технологий сообщил директор департамента привлечения инвестиций министерства экономического развития и торговли Андрей Демчук, передает со ссылкой на .

Согласно его словам, одним из важнейших направлений сотрудничества по плану Маршала является кибербезопасность.

"Правительством принята стратегия цифрового развития до 2020 года, а энергетическая безопасность - один из главных приоритетов программы. Литва выступила за план Маршала для Украины, что предусматривает предоставление 50 млрд евро в течение 10 лет для финансирования проектов в Украине. Кибербезопасность должна стать одним из главных направлений. Но Украине еще предстоит побороться за средства", - сказал он.

Он подчеркнул, что с литовскими коллегами было проведено много встреч частности, на них было озвучено, что Украина показывает "низкую институциональную способность осваивать средства, которые уже выделены".

Отметим, ранее создание плана Маршала для Украины поддержал глава делегации Европарламента парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Литва должны сотрудничать, как в сфере кибербезопасности, так и в вопросах управления средствами, которые выделяет ЕС. Об этом на инновационный форуме по информационно-коммуникационным технологиям сообщил посол Литвы в Украине Мариус Януконис.

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