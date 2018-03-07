Общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, составляет около 56 тыс, передает со ссылкой на .

Около 7 тыс. украинок имеют статус участника боевых действий в Украине, 116 награждены государственными наградами, 4 из них - посмертно.

"Около 7000 женщин-военнослужащих входили в состав сил и средств АТО на Донбассе и получили статус участника боевых действий. Это 3% от только личного состава. За время проведения АТО 116 женщин были награждены государственными наградами, 4 из них - посмертно. Более 2 тыс. женщин награждены отличиями и Генштаба", - говорит представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько.

Общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, составляет около 56 тыс., это 22,4% от только личного состава.

Для сравнения во Франции это 22%, Канаде - 15%, Испании - 14%, Великобритании - около 10%, Германии - 10%. Сейчас проходят службу за границей 2 женщины-военнослужащие: в составе миссии в ДР Конго и в Косово.

На сегодня самое высокое звание, которое имеет женщина-военнослужащий - полковник, это звание имеют около 70 женщин в .

В зоне боевых действий в Донбассе выполняют боевые задачи 2 тыс. єенщин. В целом участниками АТО является более 6 тыс. женщин

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