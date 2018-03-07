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Сына замминистра отправили под арест
07.03.2018 20:33
Сына замминистра отправили под арест По теме:

Суд определил меру пресечения для сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила и еще двух фигурантов дела о нападении на курьера, передает со ссылкой на .

Всех троих подозреваемых отправили под ночной домашний арест. Они обязаны не оставлять место жительства с 21:00 до 6:00.

Мера пресечения действует до 4 апреля.

Сын первого заместителя министра образования Владимира Ковтунца, 17-летний Михаил, с двумя подельниками 22 февраля напали в на курьера. Для этого Ковтунец-младший занял у знакомого пистолет. Курьер сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого написал заявление в полицию.







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