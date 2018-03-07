Венгрия не видит ничего плохого в автономии для закарпатских венгров.

Однако учитывая войну на Востоке Украины речь об этом сейчас не идет, говорит посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень в интервью "Украинским новостям", передает со ссылкой на .

"Мы считаем, что ничего плохого в автономии нет. В Европейском Союзе очень много практических примеров. В автономной провинции - итальянском Южном Тироле, например, обучение происходит на немецком языке для немецкого национального меньшинства, а государственный - итальянский язык - они изучают как иностранный, по такой методике. В этом ничего плохого нет", - отметил Кешкень.

Однако учитывая войну на Востоке Украины венгры Закарпатья сейчас не акцентируют на вопросе автономии, отметил посол.

"Наши политики говорят о том, что ничего плохого в автономии не существует, что это приемлемая модель в Евросоюзе. Но венгры Закарпатья, которые являются гражданами Украины, тоже учитывают сложившуюся на востоке ситуацию, следовательно сейчас никто не требует автономии", - заявил посол.

Кешкень также заявил, что по результатам голосования об автономии Закарпатья 1991 78% жителей Закарпатья поддержали автономию для области, а 82% - для Береговского района, но "до сих пор не получили ничего".

Еще в 2014 году выразили обеспокоенность высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, якй также заявлял об автономии. Пригласило его для разговора. Венгрии попросило правильно интерпретировать заявление премьер-министра по автономии Закарпатья, потому что такую ​​же политику поддерживали все правительства Венгрии за последние десятилетия.

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