Глыба снега упала на авто с крыши 5-этажного здания в центре Тернополя. В машине повреждена крыша и заднее стекло.

Известно, что внутри была беременная женщина, сообщила председатель ОО "Тернопольский пресс-клуб" Анжела Кардинал, передает со ссылкой на .

"Только глыба снега упала на автомобиль, в машине беременная женщина. Слава Богу, пассажиры не травмированы, это центр города бульвар / вул.Качалы ", - говорится в сообщении.

В городском совете говорят, что вины коммунальных служб нет, поскольку они осуществляют ликвидацию сосулек на тех зданиях, которые они обслуживают, пишет doba.te.ua. Другие обслуживающие предприятия, ОСМД, а также субъекты предпринимательской деятельности, обязаны самостоятельно выявлять и устранять сосульки с крыш домов, которые они обслуживают или находящихся в их собственности.

В Харькове из здания на ул. Университетской, 24/1 снежная глыба упала на автомобиль Seat Cordoba. Пострадавшая 45-летняя женщина, которая находилась внутри.

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