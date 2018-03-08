Журналисты припомнили, как в 2016 году, Шевченковский суд обязал Рыбалку компенсировать владельцу корпорации "АТБ" Геннадию Буткевичу материальный убыток, нанесенный публичными клеветническими заявлениями, передает со ссылкой на .

В 2015 году Сергей Рыбалка в интервью программе "Публичные люди" позволил себе оболгать своего экс-тестя Геннадия Буткевича, владельца торговой сети "АТБ", завив, что тот якобы "активно давал взятки". Суд обязал Рыбалку выплатить Буткевичу 5000 грн штрафа за духовный убыток.

Об этом пишет интернет-издание "Бизнес".

Журналисты составили ТОП-5 иных случаев откровенного вранья одиозного "радикального" лжеца Рыбалки.

Пятую позицию рейтинга заняла цитата нардепа о том, что после перехода из коалиции в оппозицию, его партия и он лично начали больше "выходить в народ". На самом деле, на протяжении 2016 года, когда страну захлестнули акции протеста обманутых вкладчиков, Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, который возглавлял Рыбалка, не разработал ни единого законопроекта в сфере монетарной политики. Сам Рыбалка на протяжении года проигнорировал 840 голосований по актуальным для экономики Украины вопросам.

Четвертая строчка принадлежит возмущениям Рыбалки политиками, которые большую часть своего времени проводят за пределами страны. Журналисты подсчитали, что за последние два года Рыбалка провел за границей не менее 200 суток.

Третье место принадлежит заявлениям нардепа о том, что ему правоохранители подбрасывали наркотики. В сентябре 2016 года Рыбалка оказался единственным депутатом, отказавшимся пройти публичный тест на наркотическую зависимость.

Вторая позиция ложь Рыбалки о том, что его снековая корпорация S.Group закрыла филиалы в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. В действительности, ряд журналистских расследований свидетельствуют о том, что Рыбалка торгует своей продукцией на подконтрольных агрессору украинских территориях, финансируя террористов.

Наконец, на пьедестал рейтинга лжи журналисты вынесли историю о попытках рейдерского захвата торговой сети АТБ. Рыбалка пытался "отжать" чужой бизнес, прикрываясь враньем о мести экс-тестя за развод с его дочерью. На самом деле, нардеп сфабриковал ряд судебных исков против АТБ, которые с треском проиграл. А в 2016 году, журналист и политолог Алексей Станчевский разоблачил факты организации народным депутатом Сергеем Рыбалкой грязной PR-кампании и бандитских нападений на магазины АТБ. В феврале 2016-го, и ГПУ возбудили уголовные дела по фактам целенаправленного подрыва народным депутатом продовольственной безопасности Украины в интересах Российской Федерации, уклонении от уплаты налогов и прочим мотивам.

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