Службу в украинской армии проходят почти 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч - на офицерских должностях. Об этом сообщил президент Украины , передает со ссылкой на .

По словам главы государства, сегодня трудно представить Вооруженные силы и другие военные формирования Украины без женщины.

"Дорогие украинские женщины, матери, жены, дочери, - вы являетесь символом только наилучшего, что есть в нашей жизни. Вы те, ради кого мужчины делают все позитивные и добрые поступки в своей жизни", - отметил глава государства.

Порошенко поблагодарил женщин-военных за мужество.

"Дорогие женщины, с вами Украина всегда была, есть и будет непобедимой!" - подытожил Порошенко.

Напомним, 5 марта в рассказали сколько женщин служат на Донбассе.

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