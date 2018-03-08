В Государственной службе чрезвычайных ситуаций решили вместо традиционных концертов к 8 марта для женщин провести занятия по йоге.

Для этого пригласили опытных инструкторов, а также пообщаться с приглашенной лекторкой на "девичьи темы", сообщают в ДСНС, передает со ссылкой на .

Желающих попробовать свои силы, а также весело провести время в кругу подруг и коллег оказалось немало. Хотя и непрофессионально, но старательно девушки повторяли движения за опытными инструкторами.

Общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, составляет почти 56 тыс. Человек. 7 тыс. Украинок имеют статус участника боевых действий в Украине, 116 награждены государственными наградами, 4 из них - посмертно.

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