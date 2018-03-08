Компания в будущем году намерена отказаться от идеи "моноброви" в . Об этом заявляет ряд источников, в среду, 7 марта, пишет .

Что касается альтернативы данной идеи, то она пока остается неизвестной, пишет со ссылкой на .

По информации издания, "яблочный" производитель хочет отбросить идею с "козырьком" вверху экрана даже несмотря на то, что она была подхвачена большинством производителей смартфонов.

В настоящее время компания якобы ведет переговоры относительно производителей комплектующих для гаджетов.

Что касается альтернативной идеи реализации, то она может базироваться на использовании отверстий в экране, или же технологии, когда сенсоры срабатывают "сквозь промежутки между пикселями дисплея".

Ранее сообщалось, что компания смартфон.

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