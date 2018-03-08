Апелляционный суд оставил бывшему народному депутату от и Александру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет со ссылкой на .

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города от 10 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого , - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Таким образом останется под стражей до 8 апреля включительно.

Бывшего народного депутата Александра задержали под Киевом 8 февраля. Его обвиняют в государственной измене, заказных убийствах, растрате и присвоении имущества, легализации доходов, угоне автотранспорта, побеге из мест лишения свободы.

В ночь на 6 июля 2014 года он вместе с конвоиром бежал из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей. Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 году.

Летом 2014-го украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск. Осенью того же года Печерский райсуд выписал ордер на арест экс-нардепа. В 2015-м Украина обратилась к Генпрокуратуре с запросом о выдаче . официально отказала.

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