Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим, передает со ссылкой на .

В сообщили, что в апреле военные пенсионеры получат перечисленные выплаты за январь-апрель. Ведь пенсии пересчитают с 1 января 2018 года. Кроме того, пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд. Выплаты пересмотрят за справками уполномоченных структур, в которых лица проходили службу, пишет Укрінформ.

При пересчете пенсий военнослужащим будут учитывать оклад по должности, оклад по специальному званию, процентную надбавку за выслугу лет.

Для лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитывать оклад по должности, оклад по специальному званию, процентную надбавку за выслугу лет. Кроме того, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Пенсии бывшим работникам в соответствии с законом "О Национальной полиции Украины" будут перечислены с 1 января 2016 года с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. То есть с 1 января 2018 годв они будут получать новые пенсии. Сумма за предыдущий период будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий. В общем выплаты пересмотрят для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии получат почти 498 тыс. человек.

Пенсии военным вырастут поэтапно. За два года выплаты увеличатся вдвое. С 1 января 2018 года пенсию повысят в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 - еще на 750 грн. С 1 января 2020 года она увеличится еще на 750 грн. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.

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