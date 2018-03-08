Иподиакона настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла - Серафима Никитюка задержали на Сумщине.

Пытался нелегально перевезти $ 65 тыс. В Россию. Об этом пишет "Религиозная правда" со ссылкой на источник в духовенстве УПЦ МП, пишет со ссылкой на .

По информации издания, иподиакон действовал якобы по указанию руководства, деньги получил в церковной лавке, чтобы доставить в Москву. Хотя сам клирик утверждает: собирался закупить церковные товары.

Во время таможенного оформления, церковнослужителю было предложено письменно задекларировать валюту, товары и предметы, которые он перемещает с собой через таможенную границу Украины. Гражданин внес в декларацию данные о перемещении ручной клади и валюты в сумме только 70 евро.

"При дальнейшем таможенном контроле, а именно осмотре чемодана с личными вещами, обнаружено денежные средства, завернутые в черный пакет. Общая сумма перемещаемых средств составила 65 тысяч долларов ", - отметили в Главном управлении ДФС в Сумской области.

Настоятель незаконно построенного храма УПЦ Московского патриархата в Бродах на Львовщине со своими прихожанами напал на съемочную группу программы "Правда. Расследование".

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