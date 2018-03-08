В Харькове готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные Силы Украины, передает со ссылкой на .

Работы, которые проводят харьковские предприятия, направленные на ремонт и модернизацию боевых машин, сообщают в Укроборонпроме.

Для этого "Завод им. Малышева" провел ремонт очередной партии Т-84.

Боевые машины прошли процедуры проверки, восстановления или полной замены всех основных узлов и агрегатов. После этого танки были направлены на "ХКМБ им. Морозова", где проходят модернизацию. На Т-84 проводится замена электронных систем, в том числе, устанавливаются цифровые защищены радиостанции. Также значительную модернизацию проходит прицельный комплекс.

Основной военный танк Т-84 - оснащен 125-мм пушкой с автоматом заряжания, которая, в том числе, способная вести огонь управляемыми высокоточными противотанковыми ракетами с дальностью поражения целей около 5 км. Благодаря 1200-сильному двигателю почти 50-тонный Т-84 может развивать скорость до 70 км/ч. За защиту танка отвечает нынешний украинский динамическая защита и комплекс электронно-оптической противодействия от управляемого вооружения.

Новейшие танки "Оплот", а также противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар" украинского производства повысят оборонительную способность уже до конца 2018 года. Об этом говорит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет "Радио "".

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