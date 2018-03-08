В горах Чечни разбился вертолет Ми-8 российских спецслужб.

По разным данным, погибло от 7 до 9 человек, сообщает Медуза со ссылкой на различные источники информации. На борту находились 9-12 человек, передает со ссылкой на .

РИА Новости сообщают, что 5 погибли, еще 2 получили ранения. Ссылаются на источники информации в экстренных службах.

Предполагают, что летательный аппарат принадлежал одной из спеслужбы . По предварительным данным - пограничной службе.

Вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причиной аварии могла стать плохая погода.

6 марта в Сирии при посадке на авиабазу в Хмеймими разбился российской транспортный самолет Ан-26. 39 военных погибли - 33 пассажира и 6 членов экипажа. Среди них - российский генерал Владимир Еремеев.

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