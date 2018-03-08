Старшему детективу Национального антикоррупционного бюро Александру Величко сделали дар в денежной форме в размере 980 130 грн, передает со ссылкой на .

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают "Українські Новини"

Подарок детектив получил от гражданина Украины Величко Александра Иосифовича.

Сын генерального прокурора Александр подарил родителям поездку за границу 170 тыс. грн. Об этом Луценки указали в электронных декларациях 2 января. В прошлом году Юрий и Ирина задекларировали по 119 350 грн, подаренных сыном Александром. Он руководит лесопильных и салоном красоты.

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