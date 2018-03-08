Сегодня "" на выезде сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против римского "Лацио". Начало встречи на стадионе "Олимпико" в 22:05, передает со ссылкой на .

"Команду уже второй сезон тренирует Симоне Индзаги. При нем "Лацио", не обладая финансовыми сверхвозможностями, стал одним из самых интересных клубов Серии А, и по праву борется за место в зоне Лиги чемпионов - характеризует соперника киевлян Сергей , обозреватель чемпионата Италии в журнале "Футбол". - Тренер выстроил игру так, чтобы максимально использовать сильные качества игроков, которые есть в наличии. По сравнению с теми же "Ромой" или "Наполи", "Лацио" играет в более вертикальный, более контратакующий футбол, делая выговор как на индивидуальной скорости, так и командной.

Слабое место в игре "Лацио" - оборона. Причем не построение игры, а больше индивидуальные ошибки. Команда не имеет возможностей укомплектоваться такими игроками, в защите в том числе, как у того же "Ювентуса". Отсюда частые промахи таких футболистов, как Баштуш, Уоллес.

Но главная особенность нынешнего тренера "Лацио" то, что при нем игроки прогрессируют. Это касается молодых, того же Милинковича-Савича, так и тех, кто находился в определенном кризисе. Луис Альберто не сумел заиграть ни в "Барселоне", ни в "Севилье", ни в "Ливерпуле". Когда переходил в "Лацио", находился в серьезной депрессии. Но быстро сумел адаптироваться и сыграться с Иммобиле, у которого после неудачного периода в "Боруссии" открылось второе дыхание в составе римлян, он забивает практически в каждом матче. Индзаги окажет очень большую услугу "", если Иммобиле не сыграет с киевлянами. На него в последних матчах выпала серьезная нагрузка, вероятно, тренер предоставит ему отдых.

Один мяч "" в Риме сможет забить и сохранить интригу на ответную игру

В целом же команда сейчас играет на максимуме, отсюда и спад, результатом которого стали вылет из Кубка страны, проигрыш "Ювентусу" на последних минутах. Тяжело с нынешним составом римлянам вытягивать такой календарь. Так что выше третьего места в чемпионате Италии "Лацио" вряд ли поднимется, слишком уж сильны нынче "Наполи" с "Ювентусом". И, тем не менее, команда остается грозным соперником. Индзаги, используя необычную схему 3-5-1-1, тасует по ходу игры фланговых игроков, сохраняя тем самым необходимый темп и свежесть. Против такого "Лацио" киевлянам остается рассчитывать исключительно на контратаки при плотной обороне с подстраховкой, благо Цыганков и Гонсалес сейчас в хорошей форме. Думаю, один мяч "" в Риме сможет забить и сохранить интригу на ответную игру. Но команда Индзаги выиграет, скорее только, 3:1", - резюмирует журналист.

Ответный матч между "" и "Лацио" пройдет 15 марта в на НСК "Олимпийский". Начало в 20:00.

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