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|"Девочки, кому не дал?" - Ляшко на вокзале раздавал розы
|08.03.2018 20:05
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Лидер Радикальной партии в среду, 8 марта, появился на столичном вокзале, где раздавал женщинам красные розы.
Нардеп ходил с букетом около 12.00, передает со ссылкой на .
Цветы раздавал прохожим, а также тем, кто торгует у вокзала.
"Идите сюда, мои самые красивые ... Любви, тепла, семейного уюта", - обращался он.
"Жене передадите", - нардеп вручил розу прохожему мужчине.
Затем Ляшко начал раздавать розы в "Макдональдсе", в частности продавщицам.
За ним ходил нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей, который тоже раздавал цветы.
"Становитесь все, сфотографируемся, девушки", - продолжал руководитель "радикалов".
"Вас между тортами "рошеновскими" не видно", - сказал Ляшко одной из продавщиц в киоске, даря розу.
Возле нардепа собралась толпа женщин. "Дайте мне пожалуйста", - попросила бесплатный цветок одна из прохожих.
"Девочки, кому не дал", - продолжал Ляшко раздавать розы.