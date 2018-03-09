Если Россия разорвет договор по транзиту, непонятно на каких основаниях будет поставлять газ в Европу. Других возможностей нет.

Об этом в комментарии для рассказал знаток по энергетике Андриан Прокип, передает со ссылкой на .

"За прошлый год объем транзита через Украину составил 90 миллиардов кубометров. Это при том, что Северный поток (газопровод от России до Германии, первая ветка которого уже построена. -Gazeta.ua) был использован на полную мощность. Экспорт российского газа в Европу за прошлый год бьет рекорды. Возможность Газпрома поставлять газ через Украину без контракта очень сомнительна. Разговоры о его расторжении до построениюя обходных газопроводов "Северный поток-2" (вторая ветка газопровода в Германию в обход Украины. -Gazeta.ua) и "Турецкого потока" (газопровод, который планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района в Турцию. -Gazeta.ua) выглядят довольно призрачными. Это вряд ли произойдет", - пояснил знаток.



"Украина покупает газ в Европе, хотя попадает он туда из России, - сказал энергетик. - Значит Москва не оказывает существенного влияния. Максимум уменьшит давление в газопроводе. Но это краткосрочные действия. На одну-две недели".

Андриан Прокип считает, что, если стороны не договорятся, будет снова иск в Стокгольмский арбитраж.

"Дело растянется на два-три года. На данный момент контракты сотрудничества Нафтогаза и Газпрома потеряют силу. Сейчас ситуация выглядит так, что продолжать их не будут. Но это вероятно только, если обходные газопроводы будут построены", - заметил он.



По словам эксперта нам надо договориться с Европой о совместном газовом рынке:

"Тогда отпадет и необходимость в контракте о поставках газа для Украины. Но это зависит от того, насколько мы продвинемся в объединении украинского и западного рынков газа.

Россия не соглашается с решением арбитража. Хочет продемонстрировать свою силу. Такое поведение присуще крупному игроку".

"Агрессивная позиция России может повлиять на европейские страны и они будут поддерживать сохранение украинского транзита и выступать против "Северного потока-2 ". Но чтобы это произошло, нужна интеграция украинского газового рынка в Европу.

Заявление о закрытии офиса Нафтогаза в - имиджевый шаг. Демонстрация того, что мы тоже готовы к расторжению контракта", - добавил Андриан Прокип.

Российский подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа в Украину. По транзиту через украинскую газотранспортную систему - собираются подать до конца марта.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании о компенсации за недопоставленные российской компанией объемы газа для транзита. В итоге россияне должны заплатить $2,56 млрд.

направил официальное сообщение Нафтогазу о расторжении контрактов на поставку и транзит, заявил 5 марта глава российской компании .

Между тем решил закрыть свое представительство в России. Все необходимое для ликвидации офиса должен сделать до 12 марта.

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