В на улице Владимирской неизвестные расстреляли из гранатомета ресторана "Лео". От взрыва в соседних домах повылетали окна.

В результате детонации произошло возгорание, в результате чего выгорело около 50 квадратных метров помещения, передает со ссылкой на .

Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ДСНС. На месте работали полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа. Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу - тубус. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

По предварительным данным люди не пострадали.

Стоит отметить, что случай произошел неподалеку от Национального музея истории Украины и только в нескольких метрах от старой липы (Петра Могилы)

В на Русановской набережной сгорел ресторан на воде. Пострадал охранник. Его забрала "скорая". Очевидцы отмечают, что пожару предшествовал взрыв.

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