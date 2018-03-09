Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокаты Трампа уже выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной по псевдониму Сторми Дэниэлс.

Она отметила, что суд состоялся давно, передает со ссылкой на .

"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже", - заявила Сандерс.

Опубликовали скандальные выдержки из интервью порно-актрисы Сторми Дэниелс, которая имела секс с Дональдом Трампом и получила деньги за молчание. Трамп завел с ней интрижку в 2006 году. В то время он был женат на Мелании. Скандальное неопубликованное интервью порно-актрисы, датированное 2011 годом, раскопали в своих архивах журналисты издания In Touch.

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