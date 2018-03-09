"" изменит свой нынешний курс в деле газовых долгов после выборов президента России, запланированных на 18 марта.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала", передает со ссылкой на .

"действительно "" хочет этого арбитража? Или это политическая игра? На мой взгляд, это политическая игра, ибо оба контракты, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают до арбитража проведения переговорной процедуры. В одном случае - 45 дней на проведение переговорной процедуры, в другом - 30 дней. Кроме того, если мы вспомним, когда начались арбитражное разбирательство ""-"" и ""-"", то это было летом 2014 года. Сколько лет прошло?" - отметила она.

В подчеркнули, что российская сторона должна выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже.

"Кроме того, для чего это делалось, мы прекрасно понимаем. Они не могли это пропустить мимо себя как решение, которое их не устраивало. Если смотреть на то, что они сейчас собираются выходить из Европейской конвенции по правам человека, основополагающих, то почему вообще не презирать решения Стокгольмского арбитража?" - сказала Зеркаль.

По ее мнению, после выборов в политика "Газпрома" в этом вопросе изменится.

"Я не думаю, что все это будет в этом же русле продолжена после выборов. Во-первых, им надо решать вопросы транзита и действительно обеспечивать свою надежность как поставщика в Европу... Это экономика с Германией, но политика для Украины, потому что это касается в том числе наших двусторонних отношений и вопросы, что они (Германия - ред.) не хотят видеть в этом угрозы, - это вопрос опять-таки закрыть глаза на слишком очевидные факты. И не презирать того, что они просто могут перекрыть вентиль в любой момент, оно не только нас касается", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепартаменте считают, что намерение российского "Газпрома" выставить Украину и НАК " Украины" ненадежными партнерами провалился.

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