В Италии, в городе Треццано-суль-Навильо, в день своего рождения трагически погиб 29-летний украинец.

Об этом написало издание milano.corriere.it, передает со ссылкой на .

Сообщается, что 2 марта украинца без сознания, с разбитой головой обнаружили на велосипедной дорожке. Мужчина был почти полностью раздет, рядом с ним находился его сводный брат.

Пострадавшего сразу госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

Позже стало известно, что 2 марта погибший вместе с братом праздновал свой день рождения, они употребляли алкоголь. В состоянии опьянения, мужчина облокотился на перила, но потерял равновесие и полетел вниз. Пострадавший упал в канаву с водой и получил тяжелую травму головы. Его брат сразу начал помогать, он помог выбраться из воды, подняться на ноги и снять мокрую одежду. Такие действия стали фатальным, и впоследствии привели к смерти мужчины. К тому же, из-за разбитого телефон не удалось сразу вызвать медиков, они приехали только через 20 мин.

Известно, что погибший и его брат работали в Италии на стройке, оба являются гражданами Украины.

Ранее, мертвую украинку нашли в курортном городе Хургада в Египте, женщину убили. Тело умершей обнаружил ее муж, когда вернулся с работы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира