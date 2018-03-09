поблагодарил председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за решительный шаг поддержки, который является признанием украинского прогресса в реформах.

Об этом Порошенко написал у себя на странице в Twitter, передает со ссылкой на .

"Искренне благодарен президенту Жан-Клоду Юнкеру и всем членам Еврокомиссии за решительный шаг поддержки, который является признанием нашего прогресса в реформах, и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной", - заявил Порошенко.

Щиро вдячний Президенту @JunckerEU та всім членам Єврокомісії за рішучий крок підтримки, що є визнанням нашого прогресу в реформах, та сигналом незмінної солідарності ЄС з Україною. pic.twitter.com/BPQ6W5UOtz

— Петро Порошенко (@poroshenko) March 9, 2018

Напомним, Европейская комиссия сегодня поддержала предложение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. "Европейская комиссия приняла предложение о новой программе макроэкономической помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации реформ", - говорится в сообщении.

Отметим, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе финпомощи свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.

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