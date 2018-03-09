Президент столичного клуба "" рассматривает кандидатуру 52-летнего Юрия Вернидуба на должность главного тренера, передает со ссылкой на .

За информацией сайта болельщиков, у главного тренера "Зари" договор заканчивается летом 2018 года, следовательно специалист может возглавить киевлян. Кроме Вернидуба, в клубе рассматривают вариант с экс-тренером "" Раулем Ріанчо.

Будущее Александра Хацкевича в "" будет зависеть от итоговых результатов команды в премьер-лиге, Кубке Украины и Лиге Европы.

В последних двух матчах под руководством Александра Хацкевича "" победило "Зарю" - 3:2 и сыграло вничью с "Лацио" - 2:2.

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