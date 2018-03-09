|Железный отбойник насквозь прошил автомобиль: есть жертвы
|09.03.2018 19:50
|
На трассе Львов-Рава-Русская 9 марта 43-летний водитель " " не справился с управлением и на большой скорости протаранил отбойник, передает со ссылкой на .
Железная конструкция насквозь прошила автомобиль на "бляхах".
"В результате пассажир погиб на месте. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали", - сообщили в полиции.
На бульваре Дружбы народов в произошло с участием семи автомобилей. Через туман и гололед на дорогах увеличилось количество аварий.
Поделитесь статьей с друзьями