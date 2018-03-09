На трассе Львов-Рава-Русская 9 марта 43-летний водитель " " не справился с управлением и на большой скорости протаранил отбойник, передает со ссылкой на .

Железная конструкция насквозь прошила автомобиль на "бляхах".

"В результате пассажир погиб на месте. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали", - сообщили в полиции.

На бульваре Дружбы народов в произошло с участием семи автомобилей. Через туман и гололед на дорогах увеличилось количество аварий.

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