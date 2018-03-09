Президент столичного клуба "" рассматривает кандидатуру 52-летнего Юрия Вернидуба на должность главного тренера, передает со ссылкой на .

За информацией сайта болельщиков, у главного тренера "Зари" договор заканчивается летом 2018 года, следовательно специалист может возглавить киевлян. Кроме Вернидуба, в клубе рассматривают вариант с экс-тренером "" Раулем Ріанчо.

Будущее Александра Хацкевича в "" будет зависеть от итоговых результатов команды в премьер-лиге, Кубке Украины и Лиге Европы.

Тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассказал, что в ответном матче его команда одержит победу. Встреча состоится 15 марта в , на НСК "Олимпийский". Начало в 20:00. Текстовый онлайн проведет наш сайт.

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