Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая, передает со ссылкой на .

"Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний", - сказал Чжун Юй-юн, глава Управления национальной безопасности Южной Кореи.

Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно быстрее.

В свою очередь президент подтвердил встречу и заявил, что в переговорах достигнут значительный прогресс, но санкции не будут сняты до достижения соглашения.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение этого периода времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашения. Встреча планируется!", - написал Трамп в twitter.

Представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с .

ввело санкции против 13 компаний и ведомств Северной Кореи и Китая. Северная Корея работает над созданием ракеты с ядерной боеголовкой, способной достичь Соединенных Штатов. КНДР часто угрожала запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории .

В ответ на эти и другие угрозы президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.



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