18-летний французский футболист "Тура" Томас Родригес умер в ночь с четверга на пятницу. Причина смерти спортсмена пока не известна, передает со ссылкой на .

Французская лига отменила поединок Тура против "Валанс'єна", который должен был состояться 9 марта в рамках второго дивизиона Франции, а также встречи младших возрастных групп клуба, за которые выступал Родригес.

Также сообщается, что все матчи Лиги один и Лиги два начнутся с минуты молчания в память о футболисте.

4 марта весь мир потрясла неожиданная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Попрощаться с футболистом пришло более 10 тысяч человек, в том числе все игроки "Ювентуса", которые прилетели на похороны прямо из Лондона.

Врачи установили, что смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори произошла по естественной причине. Очевидно, из-за нарушения проводимости по сердечной мышце, что приводит к частоты сокращений - менее 60 за минуту, с указанными скоплениями и отеком легких.

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