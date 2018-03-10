предлагает разрешить кредитору получать права на имущество заемщика в качестве гарантии возврата средств.

Для этого нужно законодательно закрепить право доверительной собственности, передает со ссылкой на .

С момента установления доверительной собственности заемщик свое право собственности теряет. А после возврата кредитных средств права возобновляются снова.

"С 2009 года было внесено около 20 изменений в законодательство по защите прав кредиторов и ни одного - по защите прав должников или вкладчиков банков. В прошлом году был принят закон о потребительском кредитовании. Фактически под видом того, чтобы улучшить права и защиту прав вкладчиков и заемщиков кредитных учреждений, они были полностью уничтожены. Убрали из законодательства ответственность банков за ложную информацию, за нарушение условий договоров", - рассказал адвокат Ростислав Кравец, пишет Голос Столицы.

Адвокат отметил, что в Украине до сих пор не введено процедуры банкротства физического лица.

"Об этом говорят уже десятый год. На сегодняшний день в украинском законодательстве существует довольно большой перекос в пользу кредиторов, которые могут безнаказанно нарушать законодательство и действительно не нести ответственность за свои действия", - отметил он.

За рубежом за введение в заблуждение заемщиков предусмотрена суровая ответственность.

"В Украине не решен вопрос ответственности кредиторов. Я бы двумя руками был за, если бы все сотрудники банков, акционеры, топ-менеджмент передавали в собственность мне как вкладчику банка свое имущество. И в случае невозврата депозита, можно было бы обратиться по взысканию", - резюмировал Ростислав Кравец.

Правление Нацбанка приняло решение от 1 марта повысить учетную ставку до 17% годовых.

25 января 2018 повысил учетную ставку до 16% годовых. До этого, с 27 октября 2017 учетная ставка была 13,5% годовых. В июле, августе и сентябре прошлого года сохранялась учетная ставка 12,5% годовых. В декабре прошлого года она увеличилась до 14,5%.

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