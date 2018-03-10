Украина должна опираться на собственные войска и милитаризацию общества.

И только после этого можно говорить о миротворцах.

Такое мнение высказал главнокомандующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош на телеканале ZIK, передает со ссылкой на .

По его словам, все политики уверены, что можно решить вопрос с миротворцами.

"Во-первых, нет однозначной позиции России как агрессора, ведь она постоянно меняет свои решения, стараясь не допустить того сценария, который предлагает Украина.

Во-вторых, мы должны осознать, что часто миротворцы не решают вопрос, а только замораживают конфликты, что Украине совершенно не нужно", - отметил Ярош.

Он не исключил, что вскоре украинские внутренние проблемы станут незначительными по сравнению с глобальным противостоянием.

"Развертывание миротворческой миссии занимает много времени. В контексте возможной войны, в частности это горячие точки на Дальнем и Ближнем Востоке, в Египте и Южном Судане, куда Россия также пытается вмешиваться, вопрос миротворцев для Украины может стать неактуальным.

Поэтому прежде только опираться нужно на собственные силы. Мы должны рассчитывать не на миротворцев, а на то, что украинский народ сам будет способен дать достойный отпор", - сказал Ярош.

По мнению военного прокурора Анатолия Матиос, миротворцы на Донбассе будут иметь негативное влияние. Ведь они будут игнорировать украинское законодательство и действовать по законам своих стран.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира