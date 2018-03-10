Сейчас почти каждый производитель увеличивает свой модельный ряд как только может. В итоге выбор автомобилей по типу и классам довольно высок, пишет со ссылкой на .

Однако мы решили пофантазировать и понять, какой автомобиль еще было бы хорошо увидеть на рынке. Конечно, подумали и о том, чтобы такое авто было актуально и для Украины.

Начнем с того, что это обязательно должен быть кроссовер. Их слава растет огромными темпами даже в странах с хорошими дорогами, а для нас это и вовсе главный класс автомобилей.

Во-вторых, автомобиль должен быть спортивным. Это всегда круто, когда у тебя мощный двигатель, разгон до сотни за пару секунд и самое главное – со светофора ты всегда уезжаешь первый.

Вы скажете, что таких машин уже полно: X1,2,3,4,5,6 и скоро 7, Porsche Cayenne и Macan, Q3,5,7. Для самых особенных есть даже Alfa Romeo Stelvio и даже её можно купить в Украине. Да, вы будете правы. Поэтому это должно быть купе!

Черт побери, такие ведь тоже есть! Urus, показанный на днях Range Rover SV Coupe, X2, X4 и X6. Даже между относительно бюджетных машин такие есть – например Eclipse Cross.

Поэтому нужно не четырех- или пятидверное, а настоящее классическое купе! А для пущей оригинальности его нужно сделать среднемоторным! Так чтобы автомобиль действительно был инновационным и уникальным. Но даже такие машины уже разрабатывали, причем давно!

Например, концепт TD-R – среднемоторная компоновка, постоянный полный привод, регулируемая по высоте подвеска а в придачу двери типа «крыло чайки»… И все это в 1989 году!

Но Мазда лишь концепт… Были и серийные, правда лишь условно. Вот кто действительно опередил свое время – Mega Track!

Спортивное купе с двенадцатицилиндровым мотором от Mercedes-Benz S600 расположенным в базе, полный привод и клиренс, регулируемый в пределах от 220 до 320 мм! На доводку ходовых качеств потратили чуть менее 10 лет, и многими машина до сих пор считается эталонной.

Оставаться максимально устойчивым в поворотах этому королю любых дорог помогает ширина – целых 2,5 метра! К сожалению, таких машин сделали только 9 – на всех не хватит.

Поэтому рекомендуем автогигантам присмотреться – спрос на такие точно будет, как минимум между богачей в странах с плохими дорогами. Только теперь это должен быть электромобиль или хотя бы гибрид.

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