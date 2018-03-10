В одном из сел Вышгородского района Киевской области, на территории бывшего предприятия по переработке древесины, действовала лаборатория по изготовлению метадона и амфетамина.

Об этом сообщили в пресс-службе , передает со ссылкой на .

"Дельцы обустроили производство в умышленно построенном бункере, площадью почти 140 квадратных метров, на глубине 4 метра", - говорится в сообщении.

Во время обысков в лаборатории правоохранители обнаружили почти 1 кг метадона, 0,5 кг амфетамина, 500 растений "коки", которые злоумышленники планировали использовать для синтеза в изготовлении кокаина.

Сотрудники спецслужбы также изъяли оружие - автоматический пистолет "Стечкина", пистолет-пулемет Дегтярева, два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, 17 гранат ВОГ и РГД, противотанковая мина с запалом и 200 патронов различного калибра.

На месте правоохранители задержали одного из злоумышленников - жителя Киевской области, ему объявлено о подозрении. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Сотрудники задержали двух граждан, которые в лабораторных условиях выращивали марихуану, у них изъяли 500 кустов. Лабораторию они обустроили на территории частного домовладения и усадебного участка одного из злоумышленников. Свою продукцию злоумышленники распространяли в столице и области по отработанной сети.

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