|В политтехнолога Трампа бросили российский флаг
|10.03.2018 05:02
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В бывшего политтехнолога "" и экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта бросили флаг России.
Сам Манафорт не признал себя виновным по новому обвинению в мошенничестве, передает со ссылкой на .
Окружной суд в Александрии, оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет. Рассмотрение дела назначено на июль.
У здания суда Манафорта ждали протестующие.
"Предатель! Покажи нам свой браслет", - крикнул ему один из протестующих и бросил в политтехнолога российский флаг.
Администрация президента Виктора Януковича, которую в то время возглавлял ныне народный депутат Украины и один из лидеров фракции "Оппозиционный блок" Сергей , непосредственно работала со скандальным американским политтехнологом Полом Манафортом. Об этом во время пресс-конференции в Москве 2 марта заявил прежний президент Украины .