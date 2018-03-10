комментируя арест Владимир Рубана заявил, что в Украине готовились масштабные террористические акты. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко, передает со ссылкой на .

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства того, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и кокая для этого была задействована сеть", - отметил Порошенко, добавив, что доказательства, по крайней мере те, которые были предоставлены председателем , являются неопровержимыми.

В свою очередь Глава Василий Грицак, сообщил, что благодаря принятым Службой мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые должны быть совершены в ближайшее время в и других городах Украины.

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