В квартире певицы Оли Поляковой 8 марта произошел потоп. Вода с крыши начала заливать дорогостоящий ремонт.

Кумир украинцев сняла все во время прямого эфира, который просмотрели более 740 тыс. пользователей, передает со ссылкой на .

"Все течет, уничтожает мне стены. Я ложу пакеты, но вода течет под плинтусы. Каждую зиму такая же ситуация. Уже достало. К кому мне нужно обратиться - к Порошенко или Кличкам? Посмотрите которые висят сосули, а на гнилой крыше - куча снега. Только не поздравляйте меня с праздником", - комментирует прямой эфир певица.

Украинская певица Светлана беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Издание сообщает, что находится на седьмом месяце беременности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира