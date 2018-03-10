Указ президента о разработке программы изменения государственного статуса украинского языка будет подписан в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины во время церемонии вручения Национальной премии имени Тараса , передает со ссылкой на .

"В ближайшее время я подпишу приказ о разработке вероятно десятилетней программы развития и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Я призываю к сотрудничеству, к упорной работе. Впереди десятилетия украинского языка в Украине. В течение этих десятилетий позитивные и необратимые изменения должны произойти", - заявил Порошенко.

в Ближайшее время подпишу приказ о разработке десятилетней программы развития и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди – десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми!

— (@poroshenko) 9 марта 2018 г.

Напомним, 2 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия проводят конструктивный диалог по новому закону "Об образовании".

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