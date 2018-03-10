Некоторые автомобилисты предпочитают не стоять в пробке и ищут самые разные пути выхода из ситуации.

И часто это бывают очень наглые действия, показывающие безразличное отношения к ПДД и другим участникам дорожного движения, пишет со ссылкой на .

Так, в около ст. м. Черниговская прохожие засняли, как таксист за рулем решил объехать пробку. Пока другие авто стояли в плотном трафике, водитель “немца” принял решение проскочить по трамвайным путям.

“Киев, ул. Миропольская. Наглость – второе счастье. Все люди как люди, стоят в пробке в направлении метро Черниговская. И только один “самый умный” водитель Volkswagen едет по трамвайным путям.Как бороться с такими?”, говорится в комментарии к фото, опубликованным в сообществе dtp.kiev.ua в Фейсбуке.

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