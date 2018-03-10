Спикер парламента Норвегии Улемик Томмессен ушел в отставку, передает со ссылкой на .

"Отставка связана со скандалом вокруг перерасхода средств, выделенных на ремонт и реконструкцию комплекса зданий норвежского парламента. Начальная стоимость ремонтных работ в здании была оценена в 70 млн крон ($ 9 млн). Позже проект реконструкции расширили. Сейчас расходы уже достигли 2,3 млрд крон (почти $ 300 млн). При этом в феврале Томмессен заявил, что и этих денег не хватит на ремонт, в результате чего работы могут быть не завершены. После этого большинство парламентских партий заявили о потере доверия к спикеру", - сообщает местное издание.

Дэмиан Грин, глава аппарата британского правительства, подал в отставку из-за скандала с выявлением порнографических материалов на его офисном компьютере. После проведенного расследования фактического заместителя премьер-министра попросили уйти в отставку.

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