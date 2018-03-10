Начало проведения летных испытаний нового ракетного комплекса "Гром" для украинской армии запланировано на конец 2019 года.

Об этом говорит глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко в интервью "Интерфакс-Украина", передает со ссылкой на .

Ракеты разрабатывают на "КБ "Южное" им. Янгеля", что в городе Днипро.

"Работы ведутся и над ракетой, и над всем комплексом. Мы рассчитываем, что к концу следующего года уже удастся продемонстрировать заказчику этот комплекс в действии", - сказал Дегтяренко.

При этом он акцентировал внимание на том, что все работы по созданию нового ракетного комплекса ведутся Украины с соблюдением всех без исключения международных ограничений и режимов в части дальности действия этого ракетного вооружения.

"Когда т.н. диванные эксперты начинают говорить, что он (ОТРК- Gazeta.ua) может выходить за эти параметры дальности, то это не более чем домыслы непосвященных людей", - добавил он.

Сроки поставок нового ОТРК "Гром" в зависят, в том числе, от темпов продвижения проекта военно-технического сотрудничества по созданию экспортной версии в интересах иностранного партнера.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" - разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными). Дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для нужд собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.

В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Появились и первые фото уже готового ракетного комплекса. Он может поражать цели на расстоянии 300 км. Это соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

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