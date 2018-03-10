Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что никогда не работал с Виктором Медведчуком.

Об этом Рубан заявил во время заседания суда 9 марта, передает со ссылкой на .

В ответ на вопрос журналиста, общался ли он с Виктором Медведчуком по поводу своего задержания, Рубан заявил: "Мы не родственники, я не работал с ним никогда. Я ответил на вопрос? Что ж вы меня связываете с Медведчуком, ну нет у меня большего врага, чем он".

Напомним, что задержание Владимира Рубана произошло вчера, 8 марта, на украинском блокпосте на линии разграничения в зоне АТО между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Рубан был задержан на пункте пропуска, когда пытался перевезти большой запас оружия с оккупированной территории в Украину. 9 марта Шевченковский райсуд избрал меру пресечения для руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана взятие под стражу без возможности внесения залога на 60 дней.

Ранее заместитель председателя Общественного движения "Украинский выбор Право народа", народный депутат Украины Василий Нимченко заявил, что Владимир Рубан дискредитирует работу по освобождению удерживаемых лиц, которую ведет , как спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы. "Его действия действительно напоминают поведение рыбы реморы, которая, согласно греческой мифологии, присасываясь к корпусу кораблей, задерживает их в пути. Действуя по принципу "а женщина Яга против", Рубан продолжает делать умный вид при плохой игре, ревизуя каждый факт обмена или возвращения заложников", отметил Нимченко.

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