|Какие города могут присоединить к Киеву
|10.03.2018 09:08
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Города Бровары, Вишневое, Ирпень, Буча и Борисполь - в перспективе могут присоединить к , передает со ссылкой на .
Столичной власти такое слияние выгодно, потому что расширяется поле для деятельности застройщиков, которым уже тесно в столице, заявил Сегодня президент Института реформ и развития Александр Вовченко:
"Для застройщиков появится лакомый кусок для застройки. Но присоединение несет большую опасность вырубки лесов вокруг столицы. В целом же процедура присоединения такова: должны быть решение о слиянии местной власти, Киевсовета и Верховной Рады ".
Присоединение городов-спутников в столицу вероятно ближе к выборам мэра в 2019 году, прогнозируют эксперты.
Присоединение городов пойдет на пользу , говорит советник столичного мэра Дмитрий Белоцерковец:
"Однако слияние вероятно не со всеми городами-спутниками. Сейчас решаем, какие из них присоединить, чтобы от этого была польза для всех сторон ".
О желании присоединиться в заявили в поселке Коцюбинское. За слияние со столицей местные проголосовали на общественных слушаниях.