10 марта православные христиане отмечают третью Родительскую субботу в 2018 году.

"" собрал традиции и запреты, касающиеся этого дня, передает .

Что такое Родительская суббота

В переводе с греческого суббота значит "ходатайство", следовательно именно в этот день принято вспоминать своих почивших родителей и близких. Вспоминают ушедших в иной мир молитвой и панихидой.

Родительская 2-я, 3-я и 4-я субботы Великого Поста установлены, чтобы не лишить усопших своего ходатайства на протяжении Великого поста, так как в это время отменяются обыкновенные ежедневные поминовения усопших (сорокоусты и другие частные поминовения), соединенные с полной литургией, которая в Великий пост совершается не каждый день, сообщает "".

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются — по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни священный Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, — вселенскими панихидами, сообщает "".

В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста. Во все родительские субботы служба совершается по особому уставу.

Традиции Родительской субботы

В день Родительской субботы в храмах проводят службу. Сразу же в следующее воскресенье после этого праздника вспоминается Страшный суд и Второе пришествие Христово.

В Родительскую субботу христиане должны посещать церковь и кладбища. В этот день молятся за усопших близких, чтобы их души были спокойны на том свете. Следует заказать для умерших особое поминовение на Проскомидии.

Рекомендовано посетить службу в этот день и отстоять панихиду до окончания. Необходимо по возможности раздать милостыню нуждающимся и бедным. Таким образом человек сможет помянуть близких, которых церковь по правилам не вспоминает. К ним относятся некрещенные, самоубийцы, умершие от абортов от прочие.

Обязательно нужно посетить кладбище, чтобы привести могилу в порядок и помолиться за покойного родственника.

Что нельзя делать в Родительскую субботу

В Родительскую субботу церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби. Лучше упоминать родственников светлой памятью, не слишком сильно выражая свою печаль об их уходе.

В праздник можно выполнять домашнюю работу, но при этом главное — не переусердствовать.

Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.

Строго запрещено употреблять спиртные напитки.

Рекомендовано посетить церковь, а если нет такой возможности — помолиться хотя бы дома.

Нельзя покидать службу в церкви до ее окончания.

Нельзя буянить, конфликтовать и повышать голос.

Во время поминальной трапезы не забывайте, что Великий пост в самом разгаре, а потому нельзя готовить и есть пищу животного происхождения.

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