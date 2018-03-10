Полузащитник киевского "" Денис Гармаш прокомментировал свое поведение в выездном матче Лиги Европы против итальянского "Лацио", передает со ссылкой на .

"Морозюк сфолил почти в центре поля, а Лукас взял и просто передвинул мяч почти на десять метров вперед и просто ввел его в игру. После этого нам едва не забили, попали в штангу. Я просто хотел спросить, почему арбитр, который был лицом к эпизоду, позволил это сделать. В Украине сразу свистят и передвигают на нужное место.

Я не такой, каким меня все считают

Я только хотел спросить об этом. Партнеры сразу подскочили, потому что думали, что планирую наброситься на судью. Поэтому вышла такая ситуация. Я потом поговорил с ними. Все нормально. Это все эмоции. Я не такой, каким меня все считают. Только хотел спросить, почему так все произошло, потому что едва не пропустили гол из-за этого. Я переживал за результат", - сказал футболист.

После финального свистка он был удалён с поля и пропустит, по меньшей мере, два матча в еврокубках.

Поединок "Лацио" - "" закончился вничью 2:2. Повторная игра пройдет в 15 марта.

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