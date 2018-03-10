Российские хакеры атаковали серверы правительства Германии. Похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу Brexit, а также документы о переговорах Евросоюза с Украиной и Беларусью, передает со ссылкой на .

Украли шесть документов. Атака на серверы с документами по Украине и Беларуси проходила уже под контролем правоохранителей, которые заведомо не блокировали доступ к этим документам, поскольку у них не было секретных сведений. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Хакеры из связанной с Россией группой APT28 атаковали сайты министерства обороны и иностранных дел Германии.

Смогли установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные, сообщает Spiegel.

Атака продолжалась целый 2017 год. Программисты обнаружили следы нападения в декабре.

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