Своими действиями Россия потеряла и вряд ли возобновит доверие молодого поколенния Украины, которое уже воспринимает как агрессора.

Об этом заявил Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента по Украине на Брюссельском форуме, передает со ссылкой на .

Дипломат считает, что агрессия России способствовала образования антироссийского, направленного на Запад общества.

"Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию". Но, считает американский дипломат, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее востока, россияне совершили обратное и получили более объединенную , более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. Этого никогда раньше не было ", - сказал Волкер.

По его словам, Россия с каждым днем ​​все больше теряет молодое украинское поколение, ведь для них она агрессор и оккупант.

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с выводу своих войск из Восточной Украины", - отметил дипломат.

Российский политолог считает, что Россия готова к уступкам на Донбассе. Ведь любой ценой надо предотвратить те санкции, которые были отложены - замораживания и конфискация активов российских олигархов и кремлевской элиты.

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